Медведев: Запад и Украина пытались сорвать выборы в Госдуму
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что западные страны и власти Украины пытались помешать проведению выборов в Госдуму. По его оценке, эти попытки не достигли цели: «наши враги потерпели поражение». Медведев также отметил высокую явку и связал ее с консолидацией российского общества.
По словам председателя партии, сотрудники избирательной системы работали в сложных условиях, а некоторые из них погибли или получили ранения. Медведев заявил, что участие в голосовании приняли около 62 млн человек, а явка приблизилась к 60%. Он назвал эти показатели свидетельством высокой активности избирателей.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 20 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах подтвердились три. По ее словам, эти случаи были выявлены среди более чем 90 000 избирательных участков, а число серьезных нарушений оказалось беспрецедентно низким. В тот же день член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко погибла при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области.
21 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму превысила 59%. После обработки большей части протоколов показатель составлял 59,32%, или более 62,6 млн избирателей.