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Главная / Политика /

ЕР выдвинула Головина на пост главы комитета Госдумы по молодежной политике

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава «Юнармии» Владислав Головин предложен на пост главы комитета Госдумы по молодежной политике, заявил на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев.

«Владислав Николаевич Головин – комитет по молодежной политике», – сказал он.

23 сентября источники «Ведомостей» сообщили, что Головин может стать руководителем комитета Госдумы по молодежной политике вместо Артема Метелева. Комитеты ГД распределяются по пакетному соглашению между фракциями. При этом около половины получает «Единая Россия» независимо от числа мандатов.

24 сентября Медведев заявил, что по предварительным итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме. Около 58% избирателей, по его словам, проголосовали за ЕР, а кандидаты партии победили более чем в 200 одномандатных округах. Окончательные итоги голосования ЦИК планирует подвести 25 сентября.

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