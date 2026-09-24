ЕР выдвинула Головина на пост главы комитета Госдумы по молодежной политике

24 сентября Медведев заявил, что по предварительным итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме. Около 58% избирателей, по его словам, проголосовали за ЕР, а кандидаты партии победили более чем в 200 одномандатных округах. Окончательные итоги голосования ЦИК планирует подвести 25 сентября.