Лавров и Джентске обсудили развитие двусторонних отношений РФ и Никарагуа

Россия и Никарагуа обсудили развитие двусторонних отношений и дальнейшее наращивание сотрудничества. Об этом сообщил МИД РФ по итогам встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с соминистром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске.