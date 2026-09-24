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Лавров и Джентске обсудили развитие двусторонних отношений РФ и Никарагуа

Татьяна Мозолевская
Александр Щербак/ ТАСС
Александр Щербак/ ТАСС

Россия и Никарагуа обсудили развитие двусторонних отношений и дальнейшее наращивание сотрудничества. Об этом сообщил МИД РФ по итогам встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с соминистром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске.

Встреча состоялась 24 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны высоко оценили динамику политического диалога и взаимодействие Москвы и Манагуа на международной арене.

Лавров и Джентске подтвердили готовность продолжать развивать двусторонние связи в рамках стратегического партнерства.

Отдельное внимание министры уделили ситуации в Никарагуа на фоне реформирования избирательной системы страны. Лавров подтвердил поддержку Россией действий никарагуанского правительства по защите государственного суверенитета и права страны самостоятельно определять свой путь развития.

2 мая президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве.

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