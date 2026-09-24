Лавров и Джентске обсудили развитие двусторонних отношений РФ и Никарагуа
Россия и Никарагуа обсудили развитие двусторонних отношений и дальнейшее наращивание сотрудничества. Об этом сообщил МИД РФ по итогам встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с соминистром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске.
Встреча состоялась 24 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны высоко оценили динамику политического диалога и взаимодействие Москвы и Манагуа на международной арене.
Лавров и Джентске подтвердили готовность продолжать развивать двусторонние связи в рамках стратегического партнерства.
Отдельное внимание министры уделили ситуации в Никарагуа на фоне реформирования избирательной системы страны. Лавров подтвердил поддержку Россией действий никарагуанского правительства по защите государственного суверенитета и права страны самостоятельно определять свой путь развития.
2 мая президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве.