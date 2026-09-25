Трамп рассмешил Си Цзиньпина фотографией авторучки на месте портрета Байдена

24 сентября Трамп назвал прошедшие в Белом доме переговоры с Си Цзиньпином «отличной встречей». Си Цзиньпин в ходе встречи с Трампом заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами», – сказал он.