Трамп рассмешил Си Цзиньпина фотографией авторучки на месте портрета Байдена
Председатель КНР Си Цзиньпин рассмеялся, когда президент США Дональд Трамп показал ему изображение авторучки, размещенное вместо портрета своего предшественника Джо Байдена. Об этом сообщило «РИА Новости».
Во время визита китайского лидера в Белый дом Трамп провел его по так называемой «президентской аллее славы» в западном крыле. Там размещены портреты бывших американских президентов.
Дойдя до таблички с именем Байдена, Трамп обратил внимание Си Цзиньпина на размещенное там изображение авторучки. В ответ китайский лидер рассмеялся.