Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах

9 августа Володин выступил за полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним на территории всех субъектов России. По его мнению, субъектам РФ, где продажу вейпов еще не запретили, следует ознакомиться с опытом регионов, уже принявших такие нормы. Все полномочия для этого у регионов имеются, подчеркнул спикер Госдумы. Как отметил Володин, анализ правоприменительной практики показал, что введенных федеральных норм недостаточно для защиты детей и их здоровья.