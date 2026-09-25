Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах
В октябре в России вступят в силу новые нормы, регулирующие контроль за доходами иностранных граждан, продажу табачной продукции рядом с образовательными учреждениями и защиту покупателей маркетплейсов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, приехавших в Россию с целью заработка. Мера необходима для контроля за возможностью трудовых мигрантов выполнять обязанности по содержанию себя и членов своих семей, проживающих на территории страны.
Также начнут действовать новые правила определения границ территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Утверждать такие границы будут в регионах с обязательным учетом результатов общественных обсуждений.
Изменения коснутся и покупок на маркетплейсах. При обнаружении недостатков у приобретенного товара покупатель сможет предъявлять требования продавцу непосредственно через цифровую платформу. Это позволит обращаться с претензиями в рамках самой площадки.
Кроме того, льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество. Соответствующие требования также начнут действовать в октябре.
Госдума 9 июня 2026 г. приняла закон, наделяющий субъекты РФ правом запрещать на своей территории продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. 17 июня инициативу одобрил Совет Федерации, а 26 июня документ подписал президент РФ Владимир Путин. Принятая инициатива дает субъектам РФ право с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. вводить на своих территориях запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них.
9 августа Володин выступил за полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним на территории всех субъектов России. По его мнению, субъектам РФ, где продажу вейпов еще не запретили, следует ознакомиться с опытом регионов, уже принявших такие нормы. Все полномочия для этого у регионов имеются, подчеркнул спикер Госдумы. Как отметил Володин, анализ правоприменительной практики показал, что введенных федеральных норм недостаточно для защиты детей и их здоровья.