Володин призвал регионы полностью запретить продажу вейпов

Спикер Госдумы напомним о том, что в 2023 г. был принят федеральный закон, запрещающий продажу вейпов детям, их рекламу, открытую выкладку и демонстрацию. Позже были введены штрафы до 2 млн руб. за реализацию вейпов несовершеннолетним, уголовная ответственность за неоднократные нарушения и внесудебная блокировка сайтов по продаже такой продукции. По данным экспертов, за последний год число магазинов, торгующих вейпами, сократилось незначительно: с июля 2025-го по июль 2026 г. в городах-миллионниках их стало меньше лишь на 10%.