Володин призвал регионы полностью запретить продажу вейпов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним на территории всех субъектов России. Заявление он опубликовал в своем канале в Max.
В июне был принят закон, предоставляющий регионам право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и электронных систем доставки никотина. На сегодняшний день соответствующие решения приняли всего пять регионов: Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия – Алания.
По мнению Володина, субъектам РФ, где продажу вейпов еще не запретили, следует ознакомиться с опытом регионов, уже принявших такие нормы. Все полномочия для этого у регионов имеются, подчеркнул спикер Госдумы.
Как отметил Володин, анализ правоприменительной практики показал, что введенных федеральных норм недостаточно для защиты детей и их здоровья.
Спикер Госдумы напомним о том, что в 2023 г. был принят федеральный закон, запрещающий продажу вейпов детям, их рекламу, открытую выкладку и демонстрацию. Позже были введены штрафы до 2 млн руб. за реализацию вейпов несовершеннолетним, уголовная ответственность за неоднократные нарушения и внесудебная блокировка сайтов по продаже такой продукции. По данным экспертов, за последний год число магазинов, торгующих вейпами, сократилось незначительно: с июля 2025-го по июль 2026 г. в городах-миллионниках их стало меньше лишь на 10%.
Опрошенные «Ведомости. Правила торговли» эксперты считают, что запрет на продажу вейпов может привести к победе теневого рынка и впоследствии к оспариванию закона в Конституционном суде.