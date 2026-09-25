Памфилова назвала предвыборные дебаты партий «вялыми»
Дебаты кандидатов в Госдуму РФ во время предвыборной кампании были «вялыми». Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященной утверждению итогов выборов.
«Что стоит отметить: очень вялое проведение дебатов было. Некоторые не очень серьезно отнеслись к ним», – подчеркнула она. Глава избирательного комитета выразила надежду, что кандидаты проведут работу над ошибками.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования также по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании проходили выборы глав 11 регионов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц.
24 сентября председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках Запада сорвать выборы депутатов Госдумы. По его оценке, эти попытки не достигли цели: «Наши враги потерпели поражение». Медведев также отметил высокую явку и связал ее с консолидацией российского общества.