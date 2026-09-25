В Совбезе указали на угрозы безопасности из-за изменений стратегии США
В аппарате Совета безопасности России прошло заседание Межведомственной комиссии по военной безопасности. Участники рассмотрели вопросы, связанные с изменениями в стратегическом планировании США, сообщили в Совбезе.
Основной темой заседания стали вызовы и угрозы безопасности России, которые, по оценке участников, связаны с корректировкой американским руководством национальных документов стратегического планирования. Отдельно обсуждались меры по противодействию возможным угрозам.
В заседании приняли участие члены комиссии под руководством замсекретаря Совбеза Григория Молчанова. К обсуждению также были привлечены эксперты российских ведомств, включая Министерство обороны, Службу внешней разведки и ФСБ.
16 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам саммита БРИКС заявил, что диалога между Россией и США по стратегической стабильности нет, его возобновление зависит от того, признают ли в Вашингтоне необходимость улучшать отношения с РФ. Отдельно он сообщил, что сегодня нет никаких предпосылок для рассмотрения вопроса о возобновлении диалога с США по стратегической стабильности. Рябков уточнил, что вопрос может быть рассмотрен при условии, если от Вашингтона «последуют реальные шаги, позволяющие начать выправление наших отношений».
7 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что благоприятные условия для предметного и плодотворного диалога России и США по вопросам стратегической стабильности пока не сформированы. По ее словам, диалог между Москвой и Вашингтоном не застопорился, а был прерван американской стороной при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Отдельно в МИД России указали на возможное размещение американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе. По оценке Захаровой, такие действия будут угрожать России и способны лишить стороны основы для конструктивного обсуждения вопросов стратегической стабильности.