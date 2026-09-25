В Совбезе указали на угрозы безопасности из-за изменений стратегии США

16 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам саммита БРИКС заявил, что диалога между Россией и США по стратегической стабильности нет, его возобновление зависит от того, признают ли в Вашингтоне необходимость улучшать отношения с РФ. Отдельно он сообщил, что сегодня нет никаких предпосылок для рассмотрения вопроса о возобновлении диалога с США по стратегической стабильности. Рябков уточнил, что вопрос может быть рассмотрен при условии, если от Вашингтона «последуют реальные шаги, позволяющие начать выправление наших отношений».