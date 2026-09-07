МИД России: условия для диалога с США по стратстабильности не сформированы
Благоприятные условия для предметного и плодотворного диалога России и США по вопросам стратегической стабильности пока не сформированы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, диалог между Москвой и Вашингтоном не застопорился, а был прерван американской стороной при администрации бывшего президента США Джо Байдена.
Захарова напомнила, что российская сторона неоднократно разъясняла Вашингтону отсутствие необходимых условий для возобновления полноценного стратегического диалога. Москва считает, что для его проведения должны быть сформированы соответствующие предпосылки.
Отдельно в МИД России указали на возможное размещение американских наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе. По оценке Захаровой, такие действия будут угрожать России и способны лишить стороны основы для конструктивного обсуждения вопросов стратегической стабильности.
В конце мая замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва пока не видит предпосылок для начала диалога с США по вопросу стратегической стабильности. По словам замминистра, Москва будет готова рассмотреть возможность диалога, только если произойдут зримые изменения к лучшему в политике США по отношению к России. Рябков подчеркнул, что пока «и близко ничего подобного нет».
2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО открыто готовится к вооруженному противостоянию с РФ. «Они ведут дело к военному столкновению с Россией. Это военные программы, это направленность военных учений, это развитие военной логистики на восточном фланге», – отмечал он.
4 сентября директор СВР РФ Сергей Нарышкин сообщал о заинтересованности стран НАТО в том, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, рассчитывая таким образом сдержать потенциал России. По его словам, Североатлантический альянс решил ослабить Россию таким методом, проведя анализ готовности РФ и Запада к вооруженному столкновению.