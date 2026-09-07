МИД России: условия для диалога с США по стратстабильности не сформированы

В конце мая замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва пока не видит предпосылок для начала диалога с США по вопросу стратегической стабильности. По словам замминистра, Москва будет готова рассмотреть возможность диалога, только если произойдут зримые изменения к лучшему в политике США по отношению к России. Рябков подчеркнул, что пока «и близко ничего подобного нет».