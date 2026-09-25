Минобороны РФ рассказало о двух массированных ударах по Украине за неделю
Российские военные с 19 по 25 сентября нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на территории Украины, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, целями стали предприятия военной и металлургической промышленности, объекты ТЭКа, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, военные аэродромы, а также места производства и хранения беспилотников.
Минобороны также заявило о поражении складов боеприпасов, топлива и военно-технического имущества, пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, российские военные вывели из строя ряд объектов портовой инфраструктуры, которые, по утверждению ведомства, использовались для приема и распределения военных грузов и горюче-смазочных материалов.
За неделю российская сторона также заявила о поражении 18 морских судов – 15 сухогрузов и трех танкеров. В Минобороны утверждают, что они были задействованы в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ.
18 сентября российские военные заявили о поражении двух сухогрузов и танкера в портах Одесской области и Черном море. Минобороны утверждало, что суда использовались для перевозки военных грузов и топлива. 22 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам промышленности и портовой инфраструктуре Украины, в том числе по предприятиям металлургического и военно-промышленного комплекса.