Минобороны РФ рассказало о двух массированных ударах по Украине за неделю

18 сентября российские военные заявили о поражении двух сухогрузов и танкера в портах Одесской области и Черном море. Минобороны утверждало, что суда использовались для перевозки военных грузов и топлива. 22 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам промышленности и портовой инфраструктуре Украины, в том числе по предприятиям металлургического и военно-промышленного комплекса.