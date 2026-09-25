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Главная / Политика /

Кремль высоко оценил результаты ветеранов спецоперации на выборах

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Кремль относится положительно к результатам участников спецоперации на выборах депутатов Госдумы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, каждый из ветеранов будет работать на своем направлении. Песков подчеркнул, что они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по итогам выборов в Госдуму депутатами стали 46 участников и ветеранов спецоперации. Это более 10% от общего числа депутатских мандатов и почти четверть от числа зарегистрированных на выборах кандидатов – участников спецоперации. Большинство избранных – 41 человек – представляли «Единую Россию». Еще три мандата получили кандидаты от ЛДПР, один – от «Справедливой России», один депутат участвовал в качестве самовыдвиженца.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования также по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании проходили выборы глав 11 регионов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц.

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