Кремль высоко оценил результаты ветеранов спецоперации на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по итогам выборов в Госдуму депутатами стали 46 участников и ветеранов спецоперации. Это более 10% от общего числа депутатских мандатов и почти четверть от числа зарегистрированных на выборах кандидатов – участников спецоперации. Большинство избранных – 41 человек – представляли «Единую Россию». Еще три мандата получили кандидаты от ЛДПР, один – от «Справедливой России», один депутат участвовал в качестве самовыдвиженца.