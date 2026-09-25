Руденко анонсировал упрощение визового режима со странами Азии
Россия разрабатывает соглашение об упрощении визового режима с некоторыми странами Азии, в том числе с КНР, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, РФ не хочет затягивать разрешение этого вопроса.
«Облегчение взаимных поездок граждан является одним из приоритетов деятельности МИД России», – заявил Руденко. Однако замглавы министерства подчеркнул, что говорить о сроках заключения соглашения пока еще рано.
За почти год после введения безвизового режима продажи туров в Китай у туроператоров выросли минимум на 50%, а у некоторых компаний – в несколько раз, сообщали в РСТ.
6 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Он добавил, что также обсуждается возможность запуска безвизового режима для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Чернышенко уточнил, что в 2025 г. РФ отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.