Руденко анонсировал упрощение визового режима со странами Азии

6 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Он добавил, что также обсуждается возможность запуска безвизового режима для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Чернышенко уточнил, что в 2025 г. РФ отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.