12 человек пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
При ударе беспилотников на Ульяновск пострадали 12 человек, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах», – написал он в Telegram.
Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. В большинстве выбиты стекла, в одном из домов есть частичное обрушение. Приступить к ремонту домой станет возможно после того, как на месте отработают саперные группы, уточнил глава региона.
25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Власти создали оперативный штаб для помощи пострадавшим и устранения последствий.