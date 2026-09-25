Россия не исключает контактов Путина и Вучича по поставкам газа

24 сентября Вучич написал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ. Президент выразил надежду, что до конца сентября стороны подпишут новый договор о поставках.