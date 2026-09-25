Россия не исключает контактов Путина и Вучича по поставкам газа
В Москве не исключают возможность встречи президента России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича для обсуждения поставок российского газа. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем такого контакта», – сказал он.
24 сентября Вучич написал в Instagram
20 сентября Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии заявил, что резервуары страны заполнены газом. По его словам, объем резервов перед зимним отопительным сезоном составляет 690 млн куб. м.
30 марта Сербия договорилась с Россией о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях. По словам Вучича, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с Путиным.