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Главная / Политика /

Россия не исключает контактов Путина и Вучича по поставкам газа

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве не исключают возможность встречи президента России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича для обсуждения поставок российского газа. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем такого контакта», – сказал он.

24 сентября Вучич написал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ. Президент выразил надежду, что до конца сентября стороны подпишут новый договор о поставках.

20 сентября Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии заявил, что резервуары страны заполнены газом. По его словам, объем резервов перед зимним отопительным сезоном составляет 690 млн куб. м.

30 марта Сербия договорилась с Россией о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях. По словам Вучича, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с Путиным.

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