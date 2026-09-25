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Трамп призвал ждать «потрясающих вещей» после встречи с Си Цзиньпином

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, призвав по итогам ее ожидать «потрясающих вещей». Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Thruth Social.

«У нас прошла очень продуктивная встреча с председателем Си Цзиньпином, как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей», – подчеркнул глава Белого дома. Также Трамп отметил, что Си Цзиньпин, как и он сам, предпочитает называть искусственный интеллект (ИИ) «суперинтеллектом».

24 сентября председатель КНР в ходе встречи с Трампом сообщил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды – Пин Пин и Фу Шуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – заявил он.

Кроме того, во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Трамп назвал прошедшие переговоры с Си Цзиньпином отличной встречей.

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