Трамп призвал ждать «потрясающих вещей» после встречи с Си Цзиньпином

24 сентября председатель КНР в ходе встречи с Трампом сообщил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды – Пин Пин и Фу Шуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – заявил он.