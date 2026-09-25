Памфилова связала высокую явку с обращением Путина

16 сентября российский лидер призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах. Глава государства подчеркнул, что это станет общим вкладом в победу России. Глава государства отметил, что участие в голосовании – это не только право, но и ответственность каждого гражданина перед страной.