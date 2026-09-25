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Памфилова связала высокую явку с обращением Путина

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам оказало положительный эффект на явку на выборах депутатов Госдумы. Об этом ИС «Вести» сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Во многом роль сыграло то, что президент обратился к народу, обратился с просьбой, что это важно для России – прийти на выборы и сделать свой выбор», – отметила глава комитета.

25 сентября Памфилова заявила о рекордном показателе явки за три парламентские кампании. По данным ЦИК, на прошедших выборах явка составила 59,8% (67 448 094 избирателя). В 2021 г. явка была на уровне 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).

16 сентября российский лидер призвал россиян обязательно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах. Глава государства подчеркнул, что это станет общим вкладом в победу России. Глава государства отметил, что участие в голосовании – это не только право, но и ответственность каждого гражданина перед страной.

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