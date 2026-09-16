Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS185-7,45%CNY Бирж.12,578+0,08%IMOEX2 284,84-2,24%RTSI855,11-2,16%RGBI112,55-0,37%RGBITR768,27-0,33%
Главная / Политика /

Путин: участие в выборах – общий вклад в победу России

Президент призвал россиян проголосовать
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он попросил россиян обязательно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах. Глава государства подчеркнул, что это станет общим вкладом в победу России.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

Глава государства отметил, что участие в голосовании – это не только право, но и ответственность каждого гражданина перед страной. По его словам, выборы являются ключевым механизмом, позволяющим обществу влиять на курс развития государства.

С 18 по 20 сентября 2026 г. в России пройдут выборы в Государственную думу. ВЦИОМ и ФОМ дают следующие прогнозы результатов партий: ВЦИОМ ожидает, что результат «Единой России» на выборах будет 51–53%, КПРФ – 13–15%, «Новых людей» – 9–11%, ЛДПР – 9–11%, «Справедливой России» – 4–6%. В прогнозе ФОМа результат «Единой России» – 47–49%, КПРФ – 14–17%, ЛДПР – 10–12%, «Новых людей» – 8–9%, «Справедливой России» – 6–7%.

В предыдущие годы президент также подчеркивал важность явки, отмечая, что от решения граждан зависит будущее страны. В 2021 г. на выборах в нижнюю палату парламента явка составила 51,72%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её