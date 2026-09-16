Путин: участие в выборах – общий вклад в победу России

Путин: участие в выборах – общий вклад в победу РоссииПрезидент призвал россиян проголосовать
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он попросил россиян обязательно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах. Глава государства подчеркнул, что это станет общим вкладом в победу России.
«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.
Глава государства отметил, что участие в голосовании – это не только право, но и ответственность каждого гражданина перед страной. По его словам, выборы являются ключевым механизмом, позволяющим обществу влиять на курс развития государства.
С 18 по 20 сентября 2026 г. в России пройдут выборы в Государственную думу. ВЦИОМ и ФОМ дают следующие прогнозы результатов партий: ВЦИОМ ожидает, что результат «Единой России» на выборах будет 51–53%, КПРФ – 13–15%, «Новых людей» – 9–11%, ЛДПР – 9–11%, «Справедливой России» – 4–6%. В прогнозе ФОМа результат «Единой России» – 47–49%, КПРФ – 14–17%, ЛДПР – 10–12%, «Новых людей» – 8–9%, «Справедливой России» – 6–7%.
В предыдущие годы президент также подчеркивал важность явки, отмечая, что от решения граждан зависит будущее страны. В 2021 г. на выборах в нижнюю палату парламента явка составила 51,72%.