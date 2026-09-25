Еврокомиссия: поставки газа в ЕС остаются стабильными на фоне высоких цен

6 августа газовые хранилища ЕС были заполнены менее чем на 58% – это был минимальный показатель для этого времени года с 2011 г. Запасы были на 12 п. п. ниже прошлогоднего уровня. Еще на 7 июля в европейских ПХГ находилось на 10,3 млрд куб. м, или на 16,8%, меньше газа, чем годом ранее. В «Газпроме» тогда оценивали, что при сохранении темпов закачки заполненность хранилищ к 1 октября останется ниже 75%.