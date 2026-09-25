Еврокомиссия: поставки газа в ЕС остаются стабильными на фоне высоких цен
Газоснабжение Евросоюза остается стабильным, несмотря на высокие цены на энергоносители, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, передает Democrata. По ее словам, ЕК и страны объединения продолжают внимательно следить за ситуацией на мировом энергетическом рынке.
ЕК и страны союза пришли к выводу, что действующих мер достаточно для обеспечения поставок. В частности, европейское законодательство предусматривает защиту домохозяйств и предприятий, оказывающих жизненно важные услуги, в случае серьезных перебоев. При этом комиссия продолжит следить за рынком и допускает дополнительные меры, если возникнут риски для безопасности поставок. Аналогичную оценку ЕК давала 3 сентября, отмечая рост возможностей по импорту СПГ, диверсификацию поставок и сокращение спроса на газ.
28–29 сентября в Дублине пройдет неформальная встреча министров энергетики стран ЕС. В повестку 29 сентября включены доступность энергоресурсов и энергетическая безопасность Европы. Итконен заявила, что высокие цены на энергоносители и возможные способы их снижения станут одной из основных тем обсуждения.
6 августа газовые хранилища ЕС были заполнены менее чем на 58% – это был минимальный показатель для этого времени года с 2011 г. Запасы были на 12 п. п. ниже прошлогоднего уровня. Еще на 7 июля в европейских ПХГ находилось на 10,3 млрд куб. м, или на 16,8%, меньше газа, чем годом ранее. В «Газпроме» тогда оценивали, что при сохранении темпов закачки заполненность хранилищ к 1 октября останется ниже 75%.
ЕС одновременно продолжает отказываться от российского газа. 26 января Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении его импорта: поставки российского СПГ должны быть полностью запрещены с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период, а в случае серьезной угрозы безопасности поставок Еврокомиссия сможет временно приостановить действие запрета.