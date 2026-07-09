«Газпром» сообщил о замедлении темпов закачки газа в европейские ПХГ

2 июля «Газпром» также сообщал о новом антирекорде темпов закачки газа в европейские ПХГ. Тогда в компании отмечали, что по состоянию на 30 июня в хранилищах находилось на 10 млрд куб. м газа, или на 16,9%, меньше, чем годом раньше.