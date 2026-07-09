«Газпром» сообщил о замедлении темпов закачки газа в европейские ПХГ
Отставание темпов закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) по сравнению с прошлым годом продолжает увеличиваться. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
По состоянию на 7 июля в европейских ПХГ было накоплено на 10,3 млрд куб. м газа, или на 16,8%, меньше, чем за аналогичный период 2025 г.
«При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%», – пояснили в «Газпроме».
По оценке компании, недостаточный объем запасов газа к началу отопительного сезона может создать существенные риски для надежности газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.
29 июня газета Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie писала, что Европа может подойти к новому отопительному сезону с минимальными за последние 15 лет запасами газа. По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки, который обычно длится с апреля по октябрь, заполненность европейских ПХГ составит около 76%.