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«Газпром» сообщил о замедлении темпов закачки газа в европейские ПХГ

Ведомости

Отставание темпов закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) по сравнению с прошлым годом продолжает увеличиваться. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 7 июля в европейских ПХГ было накоплено на 10,3 млрд куб. м газа, или на 16,8%, меньше, чем за аналогичный период 2025 г.

«При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%», – пояснили в «Газпроме».

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По оценке компании, недостаточный объем запасов газа к началу отопительного сезона может создать существенные риски для надежности газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

2 июля «Газпром» также сообщал о новом антирекорде темпов закачки газа в европейские ПХГ. Тогда в компании отмечали, что по состоянию на 30 июня в хранилищах находилось на 10 млрд куб. м газа, или на 16,9%, меньше, чем годом раньше.

29 июня газета Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie писала, что Европа может подойти к новому отопительному сезону с минимальными за последние 15 лет запасами газа. По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки, который обычно длится с апреля по октябрь, заполненность европейских ПХГ составит около 76%.

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