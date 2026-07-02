«Газпром» заявил о новом антирекорде закачки газа в европейские ПХГ

29 июня сообщалось, что объем газа в европейских подземных хранилищах по состоянию на 27 июня оказался минимальным за последние пять лет. По сравнению с аналогичной датой 2025 г. запасы были меньше на 9,7 млрд куб. м (16,7%), а по сравнению с 2024 г. – на 28,7 млрд куб. м (37,3%).