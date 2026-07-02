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Главная / Бизнес /

«Газпром» заявил о новом антирекорде закачки газа в европейские ПХГ

Ведомости

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) 30 июня показали минимальный для этой даты объем закачки за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По информации компании, отставание по созданию запасов в европейских хранилищах растет. На 30 июня в ПХГ Европы находилось на 10 млрд куб. м газа, или на 16,9%, меньше, чем годом раньше.

29 июня сообщалось, что объем газа в европейских подземных хранилищах по состоянию на 27 июня оказался минимальным за последние пять лет. По сравнению с аналогичной датой 2025 г. запасы были меньше на 9,7 млрд куб. м (16,7%), а по сравнению с 2024 г. – на 28,7 млрд куб. м (37,3%).

В тот же день газета Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie писала, что Европа рискует подойти к предстоящему отопительному сезону с самыми низкими за последние 15 лет запасами газа. По оценке аналитиков, к завершению сезона закачки, который обычно длится с апреля по октябрь, европейские ПХГ будут заполнены лишь на 76%.

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