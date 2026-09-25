Главному аэропорту Милана присвоили имя Сильвио Берлускони

12 июня 2023 г. Берлускони умер на 87-м году жизни после долгой болезни. В апреле того года у Берлускони диагностировали лейкемию и вызванную ей легочную инфекцию, после чего он 45 дней провел в клинике San Raffaele в своем родном Милане. До этого он проходил в январе лечение из-за последствий перенесенного коронавируса.