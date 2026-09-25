Главному аэропорту Милана присвоили имя Сильвио Берлускони
Главный аэропорт Милана Мальпенса официально переименовали в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет итальянская газета ABC.
«Сильвио Берлускони был великим человеком, великим предпринимателем, великим деятелем спорта, великим человеком в сфере издательского дела», – заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.
При этом, по данным ABC, городской совет Милана выступил против решения о переименовании Мальпенса.
Берлускони – итальянский государственный и политический деятель, четырежды занимавший пост председателя Совета министров республики. Он стал рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьер-министра в послевоенной истории страны. Кроме того, Берлускони был одним из богатейших людей Италии, крупным медиамагнатом, инвестором и многолетним владельцем футбольного клуба «Милан».
12 июня 2023 г. Берлускони умер на 87-м году жизни после долгой болезни. В апреле того года у Берлускони диагностировали лейкемию и вызванную ей легочную инфекцию, после чего он 45 дней провел в клинике San Raffaele в своем родном Милане. До этого он проходил в январе лечение из-за последствий перенесенного коронавируса.