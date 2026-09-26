Силы ПВО за сутки сбили 1222 украинских дрона и четыре авиабомбы

Российские военные ударили по транспортным объектам, которые используют ВСУ, по цехам, где делают дроны, и складам, где их хранят вместе с комплектующими. Были поражены места временного размещения украинских военных и иностранных наемников. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ наносили удары в 152 районах.