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Главная / Политика /

Силы ПВО за сутки сбили 1222 украинских дрона и четыре авиабомбы

Ася Султанова

Российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, два американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1222 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации.

Российские военные ударили по транспортным объектам, которые используют ВСУ, по цехам, где делают дроны, и складам, где их хранят вместе с комплектующими. Были поражены места временного размещения украинских военных и иностранных наемников. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ наносили удары в 152 районах.

Минувшей ночью ВС РФ поразили центр обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавший поддержку систем спутниковой связи Starlink. В Одессе и Одесской области уничтожены портовый пункт в Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Над территорией России силы ПВО сбили 645 дронов.

ВС РФ установили контроль над селами Петропавловка, Лозовая и Марьино.

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