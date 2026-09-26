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В Пакистане 11 человек погибли из-за взрыва

Ася Султанова

11 человек погибли и 30 пострадали в результате взрыва в городе Дера-Исмаил-Хане на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу экстренной помощи. Другие подробности пока не сообщаются.

18 сентября в городе Кохат на северо-западе Пакистана смертник устроил теракт у мечети, когда верующие собрались на молитву. Как сообщало издание Conversation, на начиненном взрывчаткой автомобиле он протаранил стену полицейского комплекса. Затем боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Перестрелка продолжалась в течение 20 часов. Всего погиб 31 человек, включая 16 полицейских, еще более 100 человек получили ранения.

В мае в Пакистане в результате взрыва на железнодорожных путях погибли более 16 человек, еще несколько получили ранения.

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