Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе

Как сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации, российские военные за сутки ударили по транспортным объектам, которые используют ВСУ, по цехам, где делают дроны, и складам, где их хранят вместе с комплектующими. Также ВС РФ установили контроль над селами Петропавловка, Лозовая и Марьино.