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Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе

Ася Султанова

Российская армия ударила беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, ВСУ использовали логистический центр для хранения и распределения продукции военного назначения, которая поступала из зарубежных стран.

На переходе морем в порту Одесса также под удар попало судно, которое доставляло грузы для ВСУ.

В ночь на 26 сентября ВС РФ поразили центр обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавший поддержку систем спутниковой связи Starlink. В Одессе и Одесской области уничтожены портовый пункт в Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. 

Как сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации, российские военные за сутки ударили по транспортным объектам, которые используют ВСУ, по цехам, где делают дроны, и складам, где их хранят вместе с комплектующими. Также ВС РФ установили контроль над селами Петропавловка, Лозовая и Марьино.

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