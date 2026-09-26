Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе
Российская армия ударила беспилотниками по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, ВСУ использовали логистический центр для хранения и распределения продукции военного назначения, которая поступала из зарубежных стран.
На переходе морем в порту Одесса также под удар попало судно, которое доставляло грузы для ВСУ.
В ночь на 26 сентября ВС РФ поразили центр обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавший поддержку систем спутниковой связи Starlink. В Одессе и Одесской области уничтожены портовый пункт в Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств.
Как сообщается в сводке Минобороны о ходе спецоперации, российские военные за сутки ударили по транспортным объектам, которые используют ВСУ, по цехам, где делают дроны, и складам, где их хранят вместе с комплектующими. Также ВС РФ установили контроль над селами Петропавловка, Лозовая и Марьино.