Лавров: Европа делает все для срыва перспективы мирных переговоров по Украине
Европейские страны пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и сорвать перспективу переговоров, в которых заинтересованы в том числе США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация [президента США Дональда] Трампа», – сказал он.
По словам министра, Запад накачивает украинский режим оружием и помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
По словам Лаврова, на Западе также продолжают говорить о нанесении России «стратегического поражения». Министр заявил, что подобные планы приведут к «стратегическому тупику» для тех, кого он назвал «поджигателями конфликта».
19 июня Лавров заявлял, что европейские страны стремятся добиться прекращения огня на Украине, чтобы сохранить действующую власть в Киеве и не допустить ухудшения положения украинской армии.