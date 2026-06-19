Лавров заявил о стремлении Европы заморозить конфликт на Украине
Европейские страны стремятся добиться прекращения огня на Украине, чтобы сохранить действующую власть в Киеве и не допустить ухудшения положения украинской армии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».
По словам главы внешнеполитического ведомства, Европа хочет «заморозить» конфликт без выяснения его первопричин и сразу же ввести на Украину армию британо-французской «коалиции желающих».
18 июня Лавров в статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь», написал, что европейские страны намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. «Европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой «политический капитал», потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО», – отметил он.
Издание Politico также сообщило, что контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не касались «сути дела», но демонстрировали, что у ЕС есть «особые интересы, которые необходимо отстаивать». По словам источника газеты, член кабинета председателя Евросовета Антониу Кошты обратился к Кремлю с предложением наладить канал связи. Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по вопросам возможного взаимодействия с Россией и темам, которые будут обсуждаться, когда наступит подходящий момент», добавил он.