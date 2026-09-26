Над регионами России за день сбили 105 украинских БПЛА

В ночь на 26 сентября, по данным военных, силы ПВО уничтожили 645 украинских БПЛА. В Ростовской области в результате атаки дронов пострадали пять человек, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Один человек получил ранения в Таганроге, еще четверо, в том числе ребенок, – в Азове. Пострадавшие были госпитализированы.