Над регионами России за день сбили 105 украинских БПЛА
Средства ПВО за день перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями ЦФО, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
В ночь на 26 сентября, по данным военных, силы ПВО уничтожили 645 украинских БПЛА. В Ростовской области в результате атаки дронов пострадали пять человек, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Один человек получил ранения в Таганроге, еще четверо, в том числе ребенок, – в Азове. Пострадавшие были госпитализированы.
Кроме того, два человека погибли и еще двое пострадали при атаке беспилотника на кафе «День-Ночь» в Аскании-Нова Чаплинского округа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.