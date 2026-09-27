Школы Эр-Рияда перевели на дистанционное обучение на фоне усиления атак хуситов

По данным агентства, 27 сентября родители школьников получили электронные письма с уведомлением о переходе на дистанционное обучение. «Нас только что проинформировали власти Саудовской Аравии о том, что школы должны оставаться закрытыми всю неделю», – говорилось в двух сообщениях, с которыми ознакомилось AFP.