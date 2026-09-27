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Главная / Политика /

Школы Эр-Рияда перевели на дистанционное обучение на фоне усиления атак хуситов

Татьяна Мозолевская

В Саудовской Аравии власти без объяснения причин перевели школы Эр-Рияда на дистанционное обучение на неделю. Решение было принято на следующий день после того, как силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники хуситов, направленные на территорию королевства, сообщило AFP.

По данным агентства, 27 сентября родители школьников получили электронные письма с уведомлением о переходе на дистанционное обучение. «Нас только что проинформировали власти Саудовской Аравии о том, что школы должны оставаться закрытыми всю неделю», – говорилось в двух сообщениях, с которыми ознакомилось AFP.

Накануне коалиция, ведущая борьбу с хуситами в Йемене, сообщила о перехвате беспилотников и баллистических ракет, направленных на королевство. Ранее Совет Безопасности ООН осудил эскалацию атак, отметив, что в результате ударов пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

В сентябре поддерживаемое Ираном движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим, а также взяло стратегический город Дубаб у входа в пролив. До этого хуситы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена.

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