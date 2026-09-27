Вучич намерен подать в отставку с поста президента Сербии 27 сентября

Накануне Вучич написал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что быть президентом Сербии было для него «величайшей честью». «Я старался каждый день делать все возможное, чтобы оправдать оказанное мне доверие и верно и преданно служить своей стране», – заявил он.