Вучич намерен подать в отставку с поста президента Сербии 27 сентября
Президент Сербии Александр Вучич намерен сегодня, 27 сентября, подать в отставку с поста главы государства, сообщило Радио-телевидение Сербии (RTS).
О своем решении Вучич объявил во время поездки в Нью-Йорк. По словам сербского лидера, он, скорее всего, подаст в отставку около 20:00 по местному времени (21:00 мск) и тогда же объяснит причины своего решения.
Накануне Вучич написал в Instagram
26 сентября Вучич в телефонном разговоре с российскими коллегой Владимиром Путиным сообщил, что подаст в отставку с поста главы государства 27 сентября.
Вучич пообещал сербскому народу, что уйдет в отставку по возвращении из Нью-Йорка, где прошло заседание Генассамблеи ООН. До этого он распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране.
Парламентские выборы в Сербии должны были пройти в середине 2027 г. Решение о внеочередных выборах принято на фоне масштабных протестов в стране, которые проходят с ноября 2024 г.