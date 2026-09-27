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Вучич намерен подать в отставку с поста президента Сербии 27 сентября

Татьяна Мозолевская

Президент Сербии Александр Вучич намерен сегодня, 27 сентября, подать в отставку с поста главы государства, сообщило Радио-телевидение Сербии (RTS).

О своем решении Вучич объявил во время поездки в Нью-Йорк. По словам сербского лидера, он, скорее всего, подаст в отставку около 20:00 по местному времени (21:00 мск) и тогда же объяснит причины своего решения.

Накануне Вучич написал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что быть президентом Сербии было для него «величайшей честью». «Я старался каждый день делать все возможное, чтобы оправдать оказанное мне доверие и верно и преданно служить своей стране», – заявил он.

26 сентября Вучич в телефонном разговоре с российскими коллегой Владимиром Путиным сообщил, что подаст в отставку с поста главы государства 27 сентября. 

Вучич пообещал сербскому народу, что уйдет в отставку по возвращении из Нью-Йорка, где прошло заседание Генассамблеи ООН. До этого он распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране.

Парламентские выборы в Сербии должны были пройти в середине 2027 г. Решение о внеочередных выборах принято на фоне масштабных протестов в стране, которые проходят с ноября 2024 г.

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