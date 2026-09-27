Нетаньяху поручил подготовить иск против Эрдогана в МУС из-за курдов и «Хамаса»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил межминистерской команде и директору департамента международного права начать подготовку юридического дела в Международном уголовном суде (МУС) против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает i24News.
Обвинение будет строиться в значительной степени на действиях турецких силовиков против курдских меньшинств в Турции, а также затронет финансирование палестинского радикального движения «Хамас» правительством Эрдогана.
Израиль не признает юрисдикцию МУС, так как не подписал Римский статут, Турция также его не подписала. Есть вероятность, что для подачи заявления будет привлечен посредник, указывает телеканал.
Источники i24News отмечают, что Израиль надеется, что необходимость подавать иск вообще не возникнет, он намерен использовать его как рычаг сдерживания против Эрдогана. Нетаньяху и чиновники минюста отказались от комментариев в ответ на запрос телеканала.
21 августа минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой выдать «красное уведомление» в отношении Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афека Московича. Причиной стало дело о нападении на активистов «Глобальной флотилии «Сумуд» в международных водах. Обвинения включают преступления против человечности, геноцид, лишение свободы при отягчающих обстоятельствах, умышленное причинение вреда здоровью, пытки, порчу имущества и разбой. «Красное уведомление» Интерпола, по сути, является международным запросом на арест.