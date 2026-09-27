Нетаньяху поручил подготовить иск против Эрдогана в МУС из-за курдов и «Хамаса»

21 августа минюст Турции обратился в Интерпол с просьбой выдать «красное уведомление» в отношении Нетаньяху и командующего ВМС Израиля Афека Московича. Причиной стало дело о нападении на активистов «Глобальной флотилии «Сумуд» в международных водах. Обвинения включают преступления против человечности, геноцид, лишение свободы при отягчающих обстоятельствах, умышленное причинение вреда здоровью, пытки, порчу имущества и разбой. «Красное уведомление» Интерпола, по сути, является международным запросом на арест.