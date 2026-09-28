Трамп выступит с заявлением на тему ИИ
Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением насчет искусственного интеллекта (ИИ) вечером 28 сентября. Об этом он сообщил прессе.
Согласно расписанию президента на сайте Белого дома, тот выступит с заявлением в 21:00 мск.
«Итак, как вы знаете, мы встречаемся с представителями Anthropic. <...> Сегодня в 22:00 [05:00 мск] я ужинаю с Дарио [Амодеи] из компании Anthropic, которая, как вы знаете, пользуется большим уважением», – сказал Трамп.
25 сентября Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели ИИ британцам, пока они не пройдут тестирование в правительстве США, писало Politico со ссылкой на источники. Запрос поступил от управления национального директора по кибербезопасности. По словам представителя администрации, Вашингтон хочет первым проверять новые модели и принимать меры для защиты американских систем до того, как разработки будут передаваться партнерам США.