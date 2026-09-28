Трамп выступит с заявлением на тему ИИ

25 сентября Белый дом попросил OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели ИИ британцам, пока они не пройдут тестирование в правительстве США, писало Politico со ссылкой на источники. Запрос поступил от управления национального директора по кибербезопасности. По словам представителя администрации, Вашингтон хочет первым проверять новые модели и принимать меры для защиты американских систем до того, как разработки будут передаваться партнерам США.