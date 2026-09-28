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В Кремле прогнозируют возврат работы с Международной шахматной федерацией

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Кремле уверены, что в результате последовательной работы с Международной шахматной федерацией (FIDE) России удастся гарантировать восстановление российских шахматистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, а также председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

«Мы не скрываем своего сожаления в связи с тем, что наша сборная не получила права вернуться в FIDE, но мы уверены, что в результате последовательной, методичной, спокойной работы с FIDE нам удастся это возвращение гарантировать уже в обозримое время», – заявил он.

Песков также поздравил предпринимателя из Казахстана Тимура Турлова с избранием новым президентом FIDE. Выборы прошли на Генеральной ассамблее, которая проходит вместе с 46-й Шахматной олимпиадой в Самарканде. В 38 лет Турлов стал вторым самым молодым президентом FIDE за всю историю выборов.

27 сентября генассамблея FIDE не сняла отстранение ФШР. Против продления санкций выступили некоторые члены Генассамблеи, но большинство проголосовало за сохранение ограничений.

7 июня 2024 г. FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Это было связано со включением ФШР в свой состав региональных федераций присоединенных к России регионов. Песков тогда назвал это решение несправедливым. Он выразил надежду, что речь шла о недопонимании, которое удастся преодолеть.

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