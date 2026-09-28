В Кремле прогнозируют возврат работы с Международной шахматной федерацией

«Мы не скрываем своего сожаления в связи с тем, что наша сборная не получила права вернуться в FIDE, но мы уверены, что в результате последовательной, методичной, спокойной работы с FIDE нам удастся это возвращение гарантировать уже в обозримое время», – заявил он.