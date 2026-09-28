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Песков назвал позитивным фактом встречу глав МИД России и ФРГ

Инна Шульгина
Пресс-служба МИД России
Пресс-служба МИД России

Встреча министров иностранных дел России и ФРГ никоим образом не свидетельствует об изменениях в политике Берлина, но сам факт ее проведения позитивен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Песков напомнил, что, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, ничего нового он на этой встрече не услышал.

«Но сам факт проведения такой встречи позитивен, безусловно. Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие. Даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю, все равно лучше общаться друг с другом», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что делать концептуальные выводы о скорых переменах ошибочно.

26 сентября Лавров и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ. Очная встреча прошла на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября и продлилась чуть более 20 минут. По данным МИД РФ, мероприятие прошло по инициативе Берлина.

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