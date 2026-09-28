Песков назвал позитивным фактом встречу глав МИД России и ФРГ

«Но сам факт проведения такой встречи позитивен, безусловно. Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие. Даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю, все равно лучше общаться друг с другом», – подчеркнул Песков.