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Миронова избрали руководителем фракции «Справедливая Россия»

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Председателя «Справедливой России» Сергея Миронова избрали руководителем фракции партии в Госдуме IX созыва. Кандидатуру Миронова выдвинули 28 сентября на заседании президиума центрального совета «Справедливой России», сообщили в пресс-службе партии.

Его первыми заместителями назначены Александр Бабаков и Андрей Кузнецов.

27 сентября «Ведомости» писали, что СР в Госдуме IX созыва может сохранить за собой три комитета. Фракция СР сократилась с 27 до 17 депутатов, поэтому партия не сможет претендовать на увеличение числа руководящих постов. При этом все действующие председатели комитетов от СР прошли в новый созыв и, скорее всего, сохранят свои должности.

Днем ранее руководитель аппарата фракции СР Руслан Татаринов назвал имена депутатов, которые войдут в состав фракции Госдумы девятого созыва. Фракцию возглавит председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Во фракцию войдут действующие депутаты ГД Александр Бабаков, Марина Ким, Анатолий Аксаков, Валерий Гартунг, Александр Воробьев, Анатолий Грешневиков, Александр Аксененко, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Сергей Кабышев, Андрей Кузнецов и Василий Швецов.

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