Миронова избрали руководителем фракции «Справедливая Россия»

27 сентября «Ведомости» писали, что СР в Госдуме IX созыва может сохранить за собой три комитета. Фракция СР сократилась с 27 до 17 депутатов, поэтому партия не сможет претендовать на увеличение числа руководящих постов. При этом все действующие председатели комитетов от СР прошли в новый созыв и, скорее всего, сохранят свои должности.