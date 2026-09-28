«Справедливая Россия» сохранит за собой три комитета
«Справедливая Россия» в Госдуме девятого созыва может сохранить за собой три комитета. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в партиях парламентской оппозиции. Один комитет и комиссия могут отойти ЛДПР.
Фракция СР сократилась с 27 до 17 депутатов, поэтому партия не сможет претендовать на увеличение числа руководящих постов. При этом все действующие председатели комитетов от СР прошли в новый созыв и, скорее всего, сохранят свои должности.
По данным двух источников «Ведомостей», близких к партии, и собеседника в Госдуме, Анатолий Аксаков, который возглавляет комитет по финансовому рынку, председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и глава комитета по науке Сергей Кабышев продолжат руководить своими комитетами.
26 сентября руководитель аппарата фракции СР Руслан Татаринов назвал имена депутатов, которые войдут в состав фракции Госдумы девятого созыва. Фракцию возглавит председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Во фракцию войдут действующие депутаты ГД Александр Бабаков, Марина Ким, Анатолий Аксаков, Валерий Гартунг, Александр Воробьев, Анатолий Грешневиков, Александр Аксененко, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Сергей Кабышев, Андрей Кузнецов и Василий Швецов.
На следующий день Миронов объяснил исторически низкий результат партии на выборах консолидацией избирателей вокруг власти, активностью конкурентов и неявкой части сторонников эсеров. Одной из причин результата Миронов назвал объединение избирателей вокруг власти «в условиях СВО, перед лицом внешних угроз».
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00.