ЛДПР может получить комиссию и комитет, которые были у СР

Фракция ЛДПР может получить четыре руководящих поста в Госдуме девятого созыва – три в комитетах и один в комиссии. Комитет по развитию гражданского общества и комиссия по ЖКХ перейдут в руководство ЛДПР вместо «Справедливой России». Об этом «Ведомостям» рассказали источники в партиях парламентской оппозиции.