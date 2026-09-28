ЛДПР может получить комиссию и комитет, которые были у СР
Фракция ЛДПР может получить четыре руководящих поста в Госдуме девятого созыва – три в комитетах и один в комиссии. Комитет по развитию гражданского общества и комиссия по ЖКХ перейдут в руководство ЛДПР вместо «Справедливой России». Об этом «Ведомостям» рассказали источники в партиях парламентской оппозиции.
Утром партия провела первое организационное собрание фракции в Госдуме девятого созыва, в ходе которого было принято решение об образовании парламентской фракции и утвержден ее состав. Леонида Слуцкого единогласно избрали руководителем фракции. ЛДПР также определила кандидатуры на должности первых заместителей председателей комитетов и для включения в состав комитетов.
ЛДПР получила комитет по охране здоровья, который в прошлом созыве возглавлял Сергей Леонов, не переизбравшийся в Госдуму. Его место займет первый замруководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев.
Пресс-секретаря председателя ЛДПР Элеонору Кавшар предложили на должность председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как отмечали «Ведомости», в предыдущем созыве комитет возглавлял Ярослав Нилов. В 2025 г. его исключили из партии и фракции, в новый созыв он не избирался.
Вместо комитета по региональной политике ЛДПР получила комитет по развитию гражданского общества. Его руководителем предложили стать Борису Чернышову, ранее занимавшему пост вице-спикера от ЛДПР.
Четвертым постом для партии стала комиссия по ЖКХ, которую предложили возглавить представителю ЛДПР Дмитрию Свищеву. В прошлом созыве ее возглавляла Галина Хованская от «Справедливой России», которая не прошла в новый созыв.
Международный комитет, который в прошлом созыве возглавлял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в новом созыве перейдет единороссу Петру Толстому. Комитет по региональной политике ранее возглавлял Алексей Диденко, не избравшийся в Госдуму. На пост вице-спикера от ЛДПР выдвинута Мария Воропаева.
Всего в партию вошли 24 депутата. 21 депутата избрали по федеральному округу, 2 – по одномандатным округам. Самовыдвиженец Илья Дроздов, подавший заявление о вступлении в ЛДПР, избран по одномандатному округу в Ставропольском крае.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00.