Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР
Лидера ЛДПР Леонида Слуцкого единогласно избрали руководителем фракции в Госдуме девятого созыва. Об этом сообщили в ЛДПР.
Решение принято на первом организационном собрании думской фракции. Депутаты также утвердили ее состав, приняли положение о фракции и сформировали руководящие органы.
Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Луговой и Мария Харченко. Кандидатом на должность вице-спикера выдвинули Марию Воропаеву. Элеонорау Кавшар предложили на должность председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Владимира Сысоева – в комитет по охране здоровья, Бориса Чернышова – в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
В состав комитетов Госдумы от ЛДПР вошли: Слуцкий – комитет по международным делам, Воропаева – комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Алексей Слотюк – комитет по уголовному и административному законодательству, Сергей Антошин – комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, Дмитрий Жирков и Руслан Юсупов – комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Алексей Верещагин — комитет по обороне, Мария Харченко – комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, Владислав Атмахов – комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Джамбулат Умаров – комитет по делам национальностей и Яна Овчинская – комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Партия также определила кандидатуры на должности первых заместителей председателей комитетов, заместителей председателей комитетов и для работы в комиссиях Госдумы.
Всего в партию вошли 24 депутата. 21 депутата избрали по федеральному округу, 2 – по одномандатным округам. Самовыдвиженец Илья Дроздов, подавший заявление о вступлении в ЛДПР, избран по одномандатному округу в Ставропольском крае.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.
Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00.