Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР

В состав комитетов Госдумы от ЛДПР вошли: Слуцкий – комитет по международным делам, Воропаева – комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Алексей Слотюк – комитет по уголовному и административному законодательству, Сергей Антошин – комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, Дмитрий Жирков и Руслан Юсупов – комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Алексей Верещагин — комитет по обороне, Мария Харченко – комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, Владислав Атмахов – комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Джамбулат Умаров – комитет по делам национальностей и Яна Овчинская – комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.