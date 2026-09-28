Ни одна из думских партий не высказала претензий к результатам выборов

Ни одна из думских партий не высказала претензий к результатам выборовВ ЦИК подвели итоги «самой сложной» кампании по выборам в Госдуму
Центризбирком (ЦИК) утвердил окончательные результаты выборов депутатов Госдумы IX созыва. По признанию главы комиссии Эллы Памфиловой, они стали самыми сложными в организационном плане «в новейшей истории России». При этом явка стала рекордной за три последние парламентские кампании: в 2026 г. она составила 59,8% (67 448 094 избирателя), в 2021 г. – 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).
«Несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате санкций, угрозы терактов, налеты БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам наши замечательные люди отложили все это, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности со своей стороны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах», – заявила глава ЦИК.
С начала выборов было зафиксировано 28 млн потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК, причем свыше 14,7 млн именно с 18 по 22 сентября. За всю кампанию комиссия также зафиксировала 36 целевых DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) общей продолжительностью 28 часов 47 минут. «На президентской кампании мы поражались атакам и думали, что это предел. Но нет», – призналась Памфилова.
ДЭГ и заграничное голосование
В ДЭГ в 33 субъектах приняли участие более 7 млн человек. По их итогам «Единая Россия» (ЕР) получила 3,54 млн голосов (50,79%), «Новые люди» (НЛ) набрали 909 075 голосов (13,04%), КПРФ – 798 010 (11,45%), ЛДПР – 625 502 (8,97%), «Справедливая Россия» (СР) – 442 093 (6,34%). «ДЭГ прошел штатно, никаких срывов не было», – сказала Памфилова.
Отдельное внимание глава ЦИК уделила голосованию за рубежом. Оно было организовано в 152 странах на 333 участках. По данным ЦИК, там проголосовало порядка 280 355 человек. Для сравнения: в 2021 г. за рубежом в выборах приняли участие 204 042 избирателя. «В этом году значительно больше [участников выборов], несмотря на все сложности в недружественных странах», – подчеркнула глава ЦИК.
ЕР на участках за рубежом получила 58% (162 355 голосов). 2-е место у НЛ – 13,2% (37 122 голоса). КПРФ заняла 3-е место с результатом 10,3% (28 970 голоса). СР получила 5,7% (16 027).
Как распределились мандаты
ЕР получила 349 из 450 мандатов (140 – по федеральному округу и 209 в одномандатных округах), КПРФ – 37, ЛДПР – 23, НЛ – 19, СР – 17. Один мандат получил лидер «Родины» Алексей Журавлев, избравшийся по округу. Еще четверо – самовыдвиженцы: действующий депутат Госдумы Анатолий Лисицын (вне фракции), вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов, зампред правительства Ставрополья Илья Дроздов и замминистра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов. Удостоверения депутатам вручат в ЦИК 29 сентября, а на следующий день пройдет первое заседание нижней палаты.
Во фракции ЛДПР будет как минимум на одного депутата больше. К ней присоединится Дроздов, говорил 21 сентября лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее самовыдвиженец избирался от ЛДПР в Госдуму VI созыва. Журавлев пока не решил, войдет ли во фракцию ЛДПР, сказал его представитель «Ведомостям». Парламентарий был ее членом в палате VIII созыва.
Лисицын напомнил «Ведомостям», что он независимый депутат и «пока не думал», присоединится ли к одной из фракций. Курбатов тоже не смог ответить, войдет ли в одно из депутатских объединений.
Итоговый состав фракции ЕР еще не обнародован: в общефедеральной части списка и в региональных группах немало кандидатов, которые откажутся от мандатов.
Кто не прошел и кто прошел
У КПРФ из известных депутатов в IX созыв не прошли, например, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
У ЛДПР из новых лиц во фракции будут первая замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева (третий номер в списке партии) и пресс-секретарь Леонида Слуцкого Элеонора Кавшар. По округам прошли двое – руководитель реготделения в Татарстане Руслан Юсупов и Мария Харченко, которая стала депутатом Госдумы VIII созыва в апреле 2026 г. после передачи ей мандата ушедшей на работу в ЦИК Василины Кулиевой. Не прошли в Госдуму председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов и совладелец «Ростсельмаша», бывший глава Партии дела Константин Бабкин.
«Новые люди» сохранили председателей двух своих комитетов – Александра Демина (по малому и среднему предпринимательству) и Сангаджи Тарбаева (по туризму). Покинет Госдуму Ксения Горячева.
СР тоже сумела провести всех руководителей комитетов, полученных партией по думской квоте, – Анатолия Аксакова (комитет по финансовому рынку), Валерия Гартунга (комитет по защите конкуренции), Сергея Кабышева (комитет по науке). Не смог пройти первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков. Он фактически возглавлял комитет, после того как его бывший руководитель Яна Лантратова в мае стала уполномоченным по правам человека.
Как партии оценили кампанию
Все партии в целом положительно отозвались о прошедшей кампании.
Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что ЦИК сделал свою работу «очень уверенно, спокойно и профессионально». «Вам искренние слова благодарности и низкий поклон», – обратился он к Памфиловой. После ей вручили букет в знак признательности «прекрасной половине человечества», работающей в избирательной системе. «Все мои уже знают, на будущее: вместо букетов дарите мне аптечки. Мы их отправляем на фронт» – так приняла цветы Памфилова.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов присоединился в благодарностях к тем, кто способствовал проведению кампании и честному подсчету голосов. Впрочем, остались моменты, которыми коммунисты недовольны. «Элла Александровна, вы один из самых опытных руководителей избирательной комиссии. Хочу обратить ваше внимание на два-три сюжета, которые потребуют от нас очень глубокого и обстоятельного обследования», – начал он.
Среди прочего Зюганова удивило то, что «случилось в ряде республик на Северном Кавказе». «Это не умещается ни в какие рамки и не соответствует установке президента обеспечить выборы, которым граждане доверяют», – заявил он. Например, в Дагестане (там явка составила 91,7%, за ЕР отдали свой голос 92,22%), по его словам, не может быть результата, который написали в протоколах: за КПРФ там отдали голос 2,45% избирателей. «Я никаких претензий не высказываю. Но я за то, чтобы уважали народ, уважали его политическую волю. В Ингушетии еще хуже (явка – 91%, за ЕР проголосовали 90,44%, за КПРФ – 2,98% избирателей)», – указал Зюганов.
Привлекли внимание лидера КПРФ и результаты в новых регионах. Коммунисты отправляли гуманитарные конвои, сами участвовали в спецоперации, организовывали детям социальную реабилитацию в «Снегирях» – и после этого «мне неудобно озвучивать», говорит Зюганов, что компартия получила там на выборах меньше 5%.
Следом слово дали ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий в этот момент отсутствовал и за партию говорила Мария Воропаева. При этом в ЦИК был и замруководителя фракции Андрей Луговой.
Воропаева тоже начала выступление с благодарности к организаторам выборов. «Выборы закончились, но, как говорил основатель нашей партии Владимир Вольфович Жириновский, следующие выборы начинаются уже на следующий день», – обратилась она к соратникам. Воропаева также призналась, что в ЛДПР удивились, когда «многие люди» в соцсетях писали им о том, что они впервые за долгие годы решили принять участие в выборах: избиратели ехали «за несколько десятков километров» на свою родину, чтобы проголосовать, стояли по несколько часов в очередях в УИК.
Для НЛ текущая кампания стала «самой сложной», но самой результативной, призналась Сардана Авксентьева (третий номер списка). В 2021 г. за НЛ проголосовало порядка 3 млн человек, а в этом году уже 5 млн человек. «Мы увеличили свой результат на 67%, а в части того, как увеличилась наша фракция, мы прибавили аж на 46%», – сказала она. «Я, будучи работницей одного северного муниципалитета, [в прошлом] участвовала в организации работы участковой избирательной комиссии. И тогда, перебирая бюллетени, в которых уже значилась фамилия Геннадия Андреевича Зюганова, я и представить себе не могла, что буду принимать участие в столь высоких собраниях и участвовать в качестве члена парламентской партии», – призналась Авксентьева.
От СР по поручению Миронова выступила Марина Ким (третий номер в списке партии). После слов благодарности она отметила, «насколько бесперебойно, безупречно, с большим вниманием относились к избирателям, к кандидатам члены избирательных комиссий». «В большинстве своем это женщины. И нам особенно приятно осознавать, что это женский подвиг – в такое время провести выборы», – указала она. Она также отметила важность того, что ЦИК дал проголосовать участникам спецоперации – это «дорогого стоит».
Памфилова также хотела предоставить слово Журавлеву, но тот сидел в наушниках и не услышал просьбу председателя ЦИК, после чего заседание по подведению итогов выборов закончилось.
В подготовке материала участвовали Евгений Мездриков, Александр Тихонов и Татьяна Мозолевская