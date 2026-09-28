Ни одна из думских партий не высказала претензий к результатам выборов

Среди прочего Зюганова удивило то, что «случилось в ряде республик на Северном Кавказе». «Это не умещается ни в какие рамки и не соответствует установке президента обеспечить выборы, которым граждане доверяют», – заявил он. Например, в Дагестане (там явка составила 91,7%, за ЕР отдали свой голос 92,22%), по его словам, не может быть результата, который написали в протоколах: за КПРФ там отдали голос 2,45% избирателей. «Я никаких претензий не высказываю. Но я за то, чтобы уважали народ, уважали его политическую волю. В Ингушетии еще хуже (явка – 91%, за ЕР проголосовали 90,44%, за КПРФ – 2,98% избирателей)», – указал Зюганов.