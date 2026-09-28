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Президент Буркина-Фасо включил Украину в список врагов страны

Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

У президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре есть «карта врагов», в которую включена Украина. Слова главы государства приводит AES Insider.

«Кроме Украины, посол которой вышел и ясно заявил, что они причастны. Враги не всегда те, кого мы считаем таковыми. Есть некоторые страны, которые мы считаем друзьями, но которые действуют против нас. Поэтому нужно знать своих врагов», – сказал Траоре (цитата по «РИА Новости»).

В конце мая директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко заявляла, что украинские спецслужбы оказывают поддержку террористическим группировкам, действующим на территории африканских государств. По словам Довгаленко, представители Киева поставляют радикальным формированиям вооружение и беспилотники, обучают их использованию и помогают координировать действия. По информации МИД РФ, Украина также стала одним из логистических узлов, через которые западное оружие попадает в руки преступных и террористических группировок.

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