Президент Буркина-Фасо включил Украину в список врагов страны

«Кроме Украины, посол которой вышел и ясно заявил, что они причастны. Враги не всегда те, кого мы считаем таковыми. Есть некоторые страны, которые мы считаем друзьями, но которые действуют против нас. Поэтому нужно знать своих врагов», – сказал Траоре (цитата по «РИА Новости»).