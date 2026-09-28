Путин переназначил Дмитриева гендиректором РФПИ

Дмитриев возглавляет РФПИ с момента его создания в 2011 г. Он выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами во всех сделках РФПИ. В 2021 г. Путин также продлил полномочия Дмитриева на пять лет.