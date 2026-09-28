Путин переназначил Дмитриева гендиректором РФПИ
Президент России Владимир Путин продлил срок полномочий генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева на пять лет. Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. Указ вступит в силу 17 января 2027 г.
«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет», – говорится в документе.
Дмитриев возглавляет РФПИ с момента его создания в 2011 г. Он выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами во всех сделках РФПИ. В 2021 г. Путин также продлил полномочия Дмитриева на пять лет.
В 2005–2006 гг. Дмитриев занимал пост председателя Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). В 2007–2011 гг. – управляющего партнера и президента фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Занимая данный пост, Дмитриев провел ряд значимых для российского рынка сделок: продажу Delta Bank американской General Electric, Delta Credit – французскому Société Générale, акций «СТС Медиа» – американскому холдингу Fidelity Investments и др.
23 февраля 2025 г. Дмитриев также назначен специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Как уточнили в РФПИ, в новом качестве Дмитриев развивает инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга, европейскими государствами и США.
25 сентября Дмитриев провел встречу со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны обсудили американо-российское сотрудничество и мирное урегулирование конфликта на Украине.