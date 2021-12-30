Путин продлил полномочия гендиректора РФПИ Дмитриева еще на пять лет
Президент России Владимир Путин продлил полномочия директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» сроком на пять лет», — говорится в тексте указа.
РФПИ был создан правительством России в 2011 г., тогда же его возглавил Дмитриев. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами.
Фонд поддерживает разработку вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт», а также инвестирует в массовое производство вакцины профильными компаниями.