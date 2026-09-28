Хаменеи: военные США скоро покинут район Аравийского моря
ВС США скоро будут вытеснены из района Аравийского моря, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в Telegram-канале.
«Они [американцы] не продвигаются дальше Аравийского моря, и всякий раз, когда они идут на этот риск, причиняют себе вред; и скоро Аравийское море тоже опустеет от них», – сказано в сообщении.
Хаменеи добавил, что два года были «пристанищем» для сил противника, и подчеркнул, что большинство жителей Ирана «не боятся отстаивать свое право быть ведущей мировой державой». Верховный лидер Ирана также отметил, что некоторые государства считают страну четвертой сверхдержавой мира.
20 сентября штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что в случае новых ударов со стороны ВС США Иран атакует американские базы на Ближнем Востоке. Угрозу опубликовали на следующий день после сообщений о том, что Тегеран передал Вашингтону предложение о прекращении войны.
26 сентября CNN писал, что Тегеран требует от Вашингтона выполнить ряд условий в течение семи дней. Речь идет об отмене США санкций на продажу нефти, снятии морской блокады и прекращении других экономических санкций, введенных после краха соглашения в июне.
В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня и намерен возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов к конгресс в ноябре.