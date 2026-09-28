Путин провел встречу с Эллой Памфиловой

28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Памфиловой. Сообщалось, что они обсудят итоги выборов и ход избирательной кампании.



После президент должен встретиться с руководством пяти парламентских партий. Во встрече примут участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.