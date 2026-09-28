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Главная / Политика /

Путин провел встречу с Эллой Памфиловой

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Памфиловой. Сообщалось, что они обсудят итоги выборов и ход избирательной кампании.

После президент должен встретиться с руководством пяти парламентских партий. Во встрече примут участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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