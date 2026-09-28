Путин встретится с руководством пяти парламентских партий

В начале встречи запланировано выступление Путина, после чего слово получат представители партий. 21 сентября Песков анонсировал встречи президента с руководителями ЦИК и парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Тогда формат и даты переговоров не уточнялись.