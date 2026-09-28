Путин встретится с руководством пяти парламентских партий
Президент Владимир Путин 28 сентября проведет в Кремле встречу с руководством пяти парламентских партий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Во встрече примут участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
В начале встречи запланировано выступление Путина, после чего слово получат представители партий. 21 сентября Песков анонсировал встречи президента с руководителями ЦИК и парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Тогда формат и даты переговоров не уточнялись.
До этого Путин встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, с которой обсудит итоги выборов и ход избирательной кампании. 25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов в Госдуму девятого созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Явка составила 59,8%, став максимальной за три последние парламентские кампании.
Помимо этого президент примет гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева в связи с Днем работника атомной промышленности. 28 сентября Путин уже отметил вклад госкорпорации в развитие экономики, энергетики и технологического суверенитета страны.