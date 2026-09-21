Путин встретится с руководителями ЦИК и фракций
Президент РФ Владимир Путин по итогам выборов проведет встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, с руководителями фракций и с депутатами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Эти все встречи будут в графике президента. И после того как глава государства определится уже конкретно с форматами проведения этих встреч, мы будем вас информировать», – сказал представитель Кремля.
Памфилова сообщала, что окончательные результаты ЦИК планирует объявить не ранее 25 сентября. Подсчет голосов продолжается.
Явка на думских выборах достигла 59,32% – это лучший результат начиная с 2011 г. На дистанционном электронном голосовании явка составила 90,88%.
По итогам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получила 13,8% голосов, ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента набирают «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).