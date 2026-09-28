Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ на уровне 2 441 630 человек, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.
Указ признает утратившим силу предыдущий документ об изменении численности российской армии.
Указ президента от 12 июня 2026 г. установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих.
Численность российской группировки в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 000 человек, заявил Путин на встрече с участниками СВО в Кремле в День России 12 июня. Он отметил, что РФ не так быстро, как хотелось бы, но каждый день продвигается в зоне спецоперации. Глава государства подчеркнул, что участники СВО напрямую занимаются защитой Родины и отечества, поэтому День России – их день.