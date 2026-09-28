Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Численность российской группировки в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 000 человек, заявил Путин на встрече с участниками СВО в Кремле в День России 12 июня. Он отметил, что РФ не так быстро, как хотелось бы, но каждый день продвигается в зоне спецоперации. Глава государства подчеркнул, что участники СВО напрямую занимаются защитой Родины и отечества, поэтому День России – их день.