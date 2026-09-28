Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 551,5-0,95%CNY Бирж.12,59+0,64%IMOEX2 246,11-1,22%RTSI838,28-1,3%RGBI111,53-0,62%RGBITR764,51-0,51%
Главная / Политика /

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ на уровне 2 441 630 человек, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.

Указ признает утратившим силу предыдущий документ об изменении численности российской армии.

Указ президента от 12 июня 2026 г. установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих.

Численность российской группировки в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 000 человек, заявил Путин на встрече с участниками СВО в Кремле в День России 12 июня. Он отметил, что РФ не так быстро, как хотелось бы, но каждый день продвигается в зоне спецоперации. Глава государства подчеркнул, что участники СВО напрямую занимаются защитой Родины и отечества, поэтому День России – их день.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь