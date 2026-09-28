Путин назвал систему голосования максимально удобной
Процедура голосования на выборах была максимально удобной, заявил на встрече с руководителями политических партий президент России Владимир Путин.
«Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что все попытки сорвать выборы были успешно предотвращены, и добавил, что данные действия пытались совершить западные спецслужбы, но «россияне защитили суверенное право определять свое будущее».
Выборы прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%.
28 сентября Путин также провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. В ходе встречи она сообщила, что в Ненецком автономном округе впервые испытали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку. Также документация в шести регионах доставлялась с помощью беспилотников. Кроме того, на избирательных участках было задействовано более 50 000 волонтеров.