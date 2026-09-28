Путин назвал систему голосования максимально удобной

28 сентября Путин также провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. В ходе встречи она сообщила, что в Ненецком автономном округе впервые испытали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку. Также документация в шести регионах доставлялась с помощью беспилотников. Кроме того, на избирательных участках было задействовано более 50 000 волонтеров.