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Путин: в современных условиях не хватает Жириновского

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В современных условиях не хватает основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, заявил на встрече с лидерами парламентских партий президент России Владимир Путин.

«Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что выборы в Госдуму IX созыва стали для партии первыми выборами, в которых Жириновский не принял участия.

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Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Итоговая явка составила 59,8%.

Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 г. в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Он был основателем и бессменным лидером партии ЛДПР, депутатом Государственной думы всех созывов, несколько раз участвовал в выборах президента России.

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