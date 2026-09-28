Путин: в современных условиях не хватает Жириновского
В современных условиях не хватает основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, заявил на встрече с лидерами парламентских партий президент России Владимир Путин.
«Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что выборы в Госдуму IX созыва стали для партии первыми выборами, в которых Жириновский не принял участия.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Итоговая явка составила 59,8%.
Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 г. в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Он был основателем и бессменным лидером партии ЛДПР, депутатом Государственной думы всех созывов, несколько раз участвовал в выборах президента России.