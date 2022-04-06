«Он первым пробил брешь в непробиваемой стене однопартийности». Политики о Жириновском

«Он первым пробил брешь в непробиваемой стене однопартийности». Политики о ЖириновскомЧем запомнился бессменный вождь ЛДПР
6 апреля стало известно о смерти лидера ЛДПР, депутата Госдумы I-VIII созывов и участника практически всех президентских выборов Владимира Жириновского.
«И на следующих [выборах], и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу!» – говорил он в 2008 г.
«Ведомости» собрали, что теперь говорят о Жириновском его современники.
Президент Владимир Путин:
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. <...> И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России».
Источник: сайт Кремля
Премьер-министр Михаил Мишустин:
«Не стало Владимира Вольфовича Жириновского – создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного. <...> Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах».
Источник: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин:
«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».
Источник: Telegram-канал Вячеслава Володина
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»):
«Я избрался в Госдуму в 1999 г. Владимир Вольфович уже был в Госдуме. Мы сидели в III созыве через проход буквально плечом к плечу, и достаточно часто приходилось дискутировать не по обсуждаемым законопроектам, а просто вот так «через проход».
И меня всегда поражало, что это он на трибуне такой оратор. А здесь всегда так по-доброму говорил. Я у него спрашивал: «Как это так, Владимир Вольфович, вы сейчас сказали по этому вопросу так, а потом чуть по-другому». Он отвечал: «Я научу тебя убеждать». Мне всегда с ним было очень комфортно, доступно.
Я всегда мог ему позвонить или зайти, или он сам заходил. <...> Он был первым, кто пробил брешь в непробиваемой стене однопартийности. Он является основоположником политической системы в нашей стране, он является патриотом России и ярчайшим политиком современности».
Источник: Ведомости
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак:
«Владимир Жириновский – патриарх и константа российской политики, стоявший у истоков отечественного парламентаризма. В полном смысле человек-эпоха. Его смерть – огромная потеря для России. Нам всем будет его не хватать».
Источник: сайт «Единой России»
Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев:
«Он обладал удивительным даром предвидения, что позволяло ему с высокой точностью обозначать грядущие события, в том числе те грозные, которые сейчас разворачиваются на Украине. Владимир Вольфович был настоящим патриотом нашей страны, активным защитником русского мира.
<...> Трудно переоценить его личный вклад в строительство нынешней политической системы, в развитие демократии и парламентаризма в нашей стране. Владимир Жириновский – патриарх российской политики».
Источник: сайт Госдумы РФ
Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев:
«Как и большинство наших граждан, я впервые увидел Владимира Жириновского по телевизору. Не могу сказать, что мне была близка его риторика, но она цепляла, его заявления были очень яркими, подчас провокационными, совсем не похожими на выступления большинства политиков той поры. Было видно, что неистовый оратор очень неплохо образован, эрудирован, нутром понимает каноны совсем нового для нашей страны политического жанра.
<...> И еще. Он был в чем-то наивным, даже беззащитным человеком. Помню, как он радовался пойманной в пруду в Завидово рыбе, куда я пригласил руководителей парламентских фракций. «Поверьте, я никогда ничего подобного не ловил», – с восторгом сказал Владимир Вольфович. Было видно, что эта часть жизни ему совсем мало знакома в отличие от ежедневных политических баталий».
Источник: Telegram-канал Дмитрия Медведева
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов:
«Он по убеждениям монархист и не скрывал, я отстаивал и отстаиваю социалистические идеалы, советскую власть, которая была вершиной нашей цивилизации. Еще когда Думы не было, то я ему помогал выступить на заседании Верховного совета, где он излагал свою точку зрения, довольно энергично критиковал ельцинскую политику. Мы вместе с ним бесконечно вели беседы и настаивали на том, чтобы остановили чеченскую войну, которую развязала ельцинская камарилья. <…>
Я настаивал на изменении курса, он поддерживал проводимую Ельциным политику. Но после дефолта 1998 г., когда возник вопрос о массовой безработице, развале всей экономики и финансовой системы, я его убедил в том, что нам надо вместе сформировать правительство национальных интересов. <…>
У нас был совершенно разный взгляд с ним на предмет, что делать дальше. Мы настаивали на импичменте Ельцина, он яростно защищал его политику. Хотя после этого не раз говорил о 1990-х как о лихих и грязных. Мы поддержали вместе с ним первое послание президента Путина, который утверждал о необходимости сильной экономической и социальной политики, укреплении государственности.
В целом, хотя и были разные взгляды, в трудные минуты у нас была общая цель укрепления российской государственности, забота о нашей национальной безопасности. <…>
Замены такого рода ярким политикам в ЛДПР я не вижу».
Источник: Ведомости
Лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев:
«До прихода в Думу я видел Владимира Жириновского только по телевизору, как и все. А полгода назад повезло познакомиться с ним лично. В жизни Владимир Вольфович оказался очень активным, подвижным человеком. <...> Он умел остро говорить политически, проходя по границе. Был образцом парламентаризма для многих. Выражал чувства людей – и это было не менее важной работой, чем законотворчество».
Источник: сайт «Дума ТВ»
Экс-депутат Госдумы Владимир Рыжков:
«Жириновский – противоречивая фигура. С одной стороны, безусловно, огромный политический талант, огромный талант оратора, думаю, он лучший политический оратор России за 30 постсоветских лет. Яркий талант и харизматичность делали его таким популярным и давали результаты его партии».
Источник: Ведомости
Помощник президента Бориса Ельцина в 1994-1997 гг., президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров:
«Он [Жириновский] был, конечно, чрезвычайно талантливым человеком, который использовал свой талант во благо себе. У него было своеобразное политическое амплуа, эпатажное, но надо сказать, что когда мне приходилось с ним общаться в силу моих профессиональных обязанностей, когда что-то надо было серьезно делать, он выходил легко из этой своей публичной роли и был адекватен, работоспособен и прочее.
Жириновский, естественно, был приглашен и на Конституционное совещание в 1993 г., и он там работал очень профессионально и безо всякого политического своего поведения в своей стандартной роли.
При этом он, конечно, я бы сказал, сильно навредил СССР и КПСС. Он пошел на сделку с дьяволом при создании своей партии. Если где-нибудь в архивах можно найти первую программу ЛДПР, то легко обнаружить, что она была напечатана в Первой образцовой типографии и по форматам программ КПСС, которые печатались после съездов».
Источник: Ведомости
Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин:
«В годы работы в парламенте я конфликтовал с Жириновским, мы были в соперничающих командах более 20 лет. У нас были такие отношения, что до драк доходило, стаканами едва не кидались. Хотя в жизни, как только выключается камера, он очень спокойный, я бы даже сказал мягкий человек».
Источник: Ведомости
Депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»):
«Жириновский – уникальное явление со всех точек зрения, это пример того, как человек может написать очень большую и яркую страницу истории своей страны, причем написать ее практически в одиночестве. Не признавать масштаб, энциклопедичность, яркость, смелость этого человека было невозможно.
Бывают люди, которые незаменимы, невозможно ни повторить, ни улучшить, можно быть только Жириновским и никем другим. И в этом смысле потеря абсолютно невосполнима.
Жириновский привнес в политику партию ЛДПР, которая была создана с нуля, которая все эти 30 лет была востребована, и был частью большой российской политики, на моей памяти таких проектов больше нет. Он привнес в политику политическую смелость, нестандартность, ни с чем не сравнимую. Жириновский – незаменимый оракул современной политической жизни России, он не боялся делать прогнозов. <...>
Но люди, давайте признаемся, голосовали лично за него. Между ЛДПР и Жириновским – знак равенства».
Источник: Ведомости
Депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ):
«Я познакомился с Жириновским, когда был народным депутатом РСФСР, на съезде в Кремле. Я подошел к нему, чтобы познакомиться. Мне нравилось, что он всегда смело высказывал свои соображения. Он дал мне визитку. И мы все созывы вместе были. Мы были парламентскими соперниками, противниками, но политическими врагами не были никогда.
Жириновский был убежден, чтобы Россия была сильная, могучая, могла себя защитить, и он одним из первых начал говорить о защите русских. Сколько буду жив, буду помнить его с хорошей стороны. Парламентский боец, он один из тех, кто стоял у истоков создания российского парламентаризма. Мы много спорили в парламентских дискуссиях, шумели. Но задача была одна у всех – сделать Россию сильной и крепкой. Я всегда буду его помнить по-доброму, никаких обид нет. Он всегда останется в моем сердце и памяти».
Источник: Ведомости
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР):
«Спасибо за всё, учитель.
Дело всей вашей жизни будет жить.
Умер Владимир Жириновский – пророк в своем Отечестве».
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР):
«Произошла трагедия. Ушел наш лидер Владимир Жириновский. Царство небесное. Только что состоялось заседание фракции, мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Слуцкого.
Все силы мы сейчас сосредоточим на подготовке к похоронам. От фракции мы выражаем соболезнования всем родным и близким, всем тем, кто переживал, помогал все это трудное время, пока он был в больнице».
Источник: Ведомости