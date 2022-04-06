«Он первым пробил брешь в непробиваемой стене однопартийности». Политики о Жириновском

И меня всегда поражало, что это он на трибуне такой оратор. А здесь всегда так по-доброму говорил. Я у него спрашивал: «Как это так, Владимир Вольфович, вы сейчас сказали по этому вопросу так, а потом чуть по-другому». Он отвечал: «Я научу тебя убеждать». Мне всегда с ним было очень комфортно, доступно.