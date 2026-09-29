Песков: Путин отдельно переговорил с каждым лидером партии после выборов
Президент России Владимир Путин отдельно пообщался с лидером каждой парламентской партии, которые участвовали во встрече в Кремле после выборов в Госдуму. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».
«Он по отдельности переговорил с каждым из участников», – сказал Песков.
Участие в кремлевской встрече приняли председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампредседателя «Справедливой России» Александр Бабаков, зампредседателя партии «Новые люди» Владислав Даванков.
На встрече Путин заявил, что высокая явка обеспечила «бесспорную, безусловную легитимность выборов», и поблагодарил десятки миллионов избирателей за активное участие. По словам президента, все попытки сорвать избирательную кампанию, «вмешаться в наши внутренние дела полностью провалились».