Песков: Путин отдельно переговорил с каждым лидером партии после выборов

На встрече Путин заявил, что высокая явка обеспечила «бесспорную, безусловную легитимность выборов», и поблагодарил десятки миллионов избирателей за активное участие. По словам президента, все попытки сорвать избирательную кампанию, «вмешаться в наши внутренние дела полностью провалились».